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Мітинг у Києві: чому дорожчає газ і коли українці відчують поліпшення

Кабмін просить депутатів до 1 грудня ухвалити бюджет 2019 і не займатися популізмом. До такої риторики прем’єра підштовхнули вже традиційні пікети за низьку ціну на газ і підвищені зарплати й пенсії. Володимир Гройсман пояснив: болючі реформи – це вимушений крок, адже треба повертати космічні борги, плюс життя покращиться лише за стабільної економіки. Аналогічні зміни пережили успішні країни Заходу.

Україні ж нині треба створити умови для бізнесу. Цього річ, уже отримали 1 млрд. інвестицій, нарощуємо виробництво та експорт, водночас, питання рейдерства і досі лишається болючим.

Традиційно під кабміном мітинги, цього  разу радикали з прихильниками обурювались високій ціні на газ.

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Із підвищенням ціни на газ, допомогу отримають майже 7 млн. родин, та що ближчі вибори, то більших маніпуляцій на настроях людей слід очікувати – переконаний прем’єр. Депутатів він застеріг від популізму і закликав не баритися з бюджетом, ухвалити його до 1 грудня.

Сьогодні ж, урядовці затвердили нові критерії перевірок бізнесу. Особлива увага – підприємствам з високим ризиком. Такі перевірятимуть що два роки. Решта ревізорів можуть  чекати не частіше разу на п’ятирічку. До речі, Кабмін уже запустив спеціальний портал, де можна подивитись результати перевірок, уже проведених. Чиновники констатують: 73% підприємств досі працюють з порушеннями.

До слова, Нафтогаз оприлюднив нові ціни на газ.

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