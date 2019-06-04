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Мітинг у Переяславі-Хмельницькому. Розгнівані люди взяли в облогу поліцейську дільницю

З мамою та бабусею вбитого поліцейськими хлопчика зустрілися міністр внутрішніх справ Аваков та голова Нацполіції Князєв. Вони висловили  співчуття родині та пообіцяли надати необхідну допомогу для розслідування обставин трагедії.

Але чи стане від цього легше рідним Кирила. До речі, батька хлопчика сьогодні забрала швидка. Йому стало зле. Тисячі людей підтримують батьків Кирила і виказують свої співчуття. У Переяславі-Хмельницькому надвечір зібралися активісти і дивилися, як райвідділ поліції охороняють правоохоронці.

Під поліцейським відділком вони вимагають справедливого покарання.

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Приблизно о 20.30 там усе загуділо , туди приїхали активісти із Києва, які скандували проти свавілля правоохоронців. Вони закидали їх димовими шашками, фаерами, потім вони поклали квіти та дитячі іграшки. Аби нагадати, що на тому місці сталася трагедія, і правоохоронці вбили п’ятирічну невинну дитину.

Нині ситуація стабілізувалася, мітинг триває більш-менш спокійно.

5 червня приблизно о 10 годині ранку, місцеві мешканці анонсували мітинг. Вони планують теж вийти до відділку поліції і протестувати, аби більше такого свавілля не відбувалося, а саме розслідування було прозорим. І, зокрема, вимагають перезапуску місцевої поліції.

Як повідомлялося, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

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