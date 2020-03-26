Мітинги проти газовиків на Харківщині: кому вигідні та хто організовує

Харківщину лихоманить від газових бунтів – люди протестують проти видобутку сланцевого газу.

Остання акція протесту відбулася у лютому в містечку Мерефа. Там протягом 5 годин люди блокували трасу.

Газовиків прогнали і з Коротича та Чугуєва. Експерти переконані, що це справа рук Кремля. Росії не вигідно аби Україна була енергонезалежною, тому і розгорнули активну антигазову кампанію.

Використовують свої звичні методи – маніпуляцію, дезінформацію, накручування через соцмережі і підбурювання на мітингах. І якщо Україна не буде протидіяти – то програє. Докладніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Рівненщині люди протестують проти будівництва деревообробного заводу.

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