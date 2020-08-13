Міжнародний день шульги: відомі люди та чим геніальні

13 серпня відзначають Міжнародний день шульги. Їх вважають більш творчими і все тому, що вони ефективніше використовують обидві півкулі мозку.

Таких людей на планеті 10% і серед них чимало геніїв. Приміром, Юлій Цезарь, Уінстон Черчіль, Пол Маккартні. Вони володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом, переконані психологи.

Сам же день шульги заснували, щоб привернути увагу світу і, зокрема, виробників побутових товарів.

До речі, цікаво – дослідники кажуть, що серед лівшів більше чоловіків, ніж жінок.

День лівші уперше відзначили 13 серпня 1992 року з ініціативи британського Клубу лівоворуких. Так, лівші всього світу прагнули привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати і їхні зручності.