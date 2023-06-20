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Василь Саф’янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

Міжнародний скандал: у низці держав Україну на картах зображають без Криму

Українці все більше вчаться розрізняти російську пропаганду. Але світ і досі подекуди перебуває під значним впливом наративів агресора. Приміром, у Німеччині місцеві видавництва розробляють і друкують мапи, атласи і глобуси, де Україна часто зображена не лише без Криму, а й частина східних і південних областей на них – це або “російська”, або “спірна” територія.

Таких видавництв лише у Німеччині знайшли майже два десятки. Але ще більше вражає ситуація із американськими National Geographic та Google Maps. Географічна компанія у своїй друкованій, електронній продукції та глобусах зображає Україну по-різному. Зокрема, Крим позначається і як територія України, і як сіра зона в складі України, і як взагалі нічийний шматок землі.

Засновник проєкту Stop Mapaganda! Микола Голубей переконаний, що це не поодинокі чи випадкові помилки, а цілеспрямована робота, ймовірно, скерована з Росії. Тому надіслав листи у всі ці видавництва з вимогою покарати тих, хто пропагує путінські наративи. Для цього активіст також зареєстрував петицію на сайті президента України із закликом створити ефективний механізм боротьби з поширенням фейків про Україну в освітніх матеріалах та електронних мапах.

У Держгеокадастрі запевнняють: активно працюють із своїми міжнародними колегами, особливо з  Міжнародною картографічною асоціацією, і досягли призупинення там членства Росії. Та визнають – вплинути на іноземні приватні компанії дуже складно.

– Якщо видавництва зробили ці помилки несвідомо, то мають вибачитися і сплатити штраф. Якщо ж свідомо – кара має бути серйозною, – переконаний колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Міністерство закордонних справ займається цієї проблемою з самого початку відкритої російської агресії з 2014 року. МЗС домоглося ухвалення кількох резолюцій Генасамблеї ООН про належність Криму Україні. І цей аргумент щоразу нагадують порушникам міжнародного права.

Війна в Україні, Донецька область, Запорізька область, Карта, Крим, Луганська область, Херсонська область
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