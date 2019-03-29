Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Мобілізація в “ДНР”: бойовики в день виборів не дадуть виїхати молоді

Заради недопущення виїзду молоді з так званих “ДНР” та “ЛНР” окупанти оголосили чергову мобілізацію. Люди, які підпадають під призовний вік, саме у цей час отримують чергові запрошення до військкоматів.

Схованку зброї та вибухівки прикордонники Донецького загону виявили біля контрольно-пропускного пункту Гнутове напередодні. У схроні біля КПВВ були п’ять ручних гранат Ф-1 та РГД-5, а також кілограм тротилових шашок з електродетонаторами та знаряддя для встановлення розтяжок.

Уся ця вибухівка мала бути використана саме на контрольно-пропускному пункті Гнутове. За даними наших прикордонників, використати її терористи планували саме у день виборів.

ДивітьсяСитуація на блокпостах Донбасу: ЗСУ готуються до провокацій у день виборів

До слова, Факти ICTV писали,  як працюють в умовах війни медики-волонтери.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під щільним обстрілом і вибухами: робота стоматологів на передовій
Ситуація на блокпостах Донбасу: ЗСУ готуються до провокацій у день виборів
Медики-волонтери на Донбасі: як працюють в умовах війни
Самогубство чи ворожа куля? Загадкові обставини загибелі бійця на передовій
На Приморському напрямку бійці ООС знищили вогневу точку окупантів
На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий медик
На передовій сили ООС знищили ворожі ПТРК, спостережний пункт і склад боєприпасів
Розбирають автомати та допомагають пораненим: на Донбасі школярів вчать військовій справі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка