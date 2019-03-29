Мобілізація в “ДНР”: бойовики в день виборів не дадуть виїхати молоді

Заради недопущення виїзду молоді з так званих “ДНР” та “ЛНР” окупанти оголосили чергову мобілізацію. Люди, які підпадають під призовний вік, саме у цей час отримують чергові запрошення до військкоматів.

Схованку зброї та вибухівки прикордонники Донецького загону виявили біля контрольно-пропускного пункту Гнутове напередодні. У схроні біля КПВВ були п’ять ручних гранат Ф-1 та РГД-5, а також кілограм тротилових шашок з електродетонаторами та знаряддя для встановлення розтяжок.

Уся ця вибухівка мала бути використана саме на контрольно-пропускному пункті Гнутове. За даними наших прикордонників, використати її терористи планували саме у день виборів.

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