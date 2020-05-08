Мобільний зв’язок стане дорожчим: на скільки і чи збільшиться покриття

В Україні здорожчає мобільний зв’язок. Поки про підвищення тарифів в середньому на 20% заявили у Vodafone. Але про неминуче здорожчання говорять і в інших компаніях.

Зв’язок в Україні чи не найдешевший у світі та потребує чималих інвестицій – якщо ми говоримо про розбудову 4G. А ще досі тисячі українських містечок та сіл взагалі без зв’язку. І це треба змінювати.

Докладніше про ситуацію з мобільним зв’язком в різних куточках України – дивіться у сюжеті Наталії Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Прикарпатті селяни не дають встановити вежі мобільного зв’язку.