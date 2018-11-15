Модернізовані танки та БТР: військовим передали нову техніку

На Київському бронетанковому заводі переполох. Тут шикують новеньку техніку. На заводі зустрічали на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Секретар РНБО звітує – цьогоріч військові отримали 3,5 тисячі одиниць нового та модернізованого озброєння і техніки. Наступного року обіцяє більше. Сьогодні військовим та Нацгвардії передають сім десятків одиниць озброєння і техніки, серед них 5 новеньких БТРів і три відновлених танки Т-72.

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Слюсарі з ремонту бойових машин говорять, що можуть зібрати модернізований танк Т-72 за тиждень.

Вивантажили на заводі новеньку мобільну радіолокаційну станцію. Здатну виявляти наводні та повітряні цілі на висоті 10 кілометрів.

Усі нові види зброї і  техніки пройдуть у бригадах кількатижневу обкатку та навчання для військових. І лише потім потраплять на передову.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Геращенко відповіла Хугу стосовно військової техніки бойовиків.

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