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Факти / Відео / Україна

Модульні будинки чи заселення у недобудови: що робити українцям, які втратили житло

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Дарина Реготун Видеоредактор

800 тис. українців потребують ремонту чи нового житла, бо їхнє розбомбила Росія. 1,5 млрд грн держава вже виділила на ремонт. Але щоб дати житло тим, хто його втратив — потрібні шалені гроші, а їх у бюджеті зараз немає.

Є кілька варіантів, як українцям, які втратили оселю, отримати нову. Експерти звертають найбільшу увагу на такі:

Переїхати у будинок чи квартиру, які пустують. Для цього потрібно домовлятися з органами місцевого самоврядування або людьми, які можуть надати це житло. Зазвичай, цей варіант безкоштовний.

– Почати жити у модульному будиночку. Такі вже є у Бородянці та Бучі. Ще 15 тис. сімей очікує на встановлення подібного. Зараз такі будинки надаються партнерами. Експерти не радять встановлювати модульне житло за державні кошти, бо ціна вийде майже аналогічна, як за нову повноцінну оселю.

– Іпотека під 0-1%. Але поки така можливість лише розглядається.

– Заселення у недобудови. Для цього потрібно довести їх до ладу, добудувати та віддати готові квартири людям.

Експерти кажуть, що для останнього варіанту потрібно провести моніторинг житлової нерухомості.

– В деяких містах є цілі будинки, покинуті людьми. Вони там не живуть. Наприклад, в місті Світловодськ Кіровоградської області. Це досить безпечне місто, воно досить далеко знаходиться від бойових дій, — каже експерт з Житлово-комунального господарства Олег Попенко.

Такий моніторинг уже зробили, запевняють в команді президента. Розглядають різні варіанти тимчасового, і постійного житла. Серед них і викуп нового житла, яке не встигли продати, і недобудованого. Однак це можливо, якщо ці квартири ще нікому не продали й вони нікому не належать. За такою нерухомістю стежить Держмолодьжитло, і щойно будуть гроші – купуватиме для найменш захищених. У питання ціни має бути компроміс між державою і забудовником.

Паралельно, коли з’являться перші кошти від донорів, має запуститися будівництво житла від держави. Тобто держава виступить замовником, житло зведуть, ринок запуститься і туди заселять переселенців.

До осель вже є й попередні вимоги: будинки мають зводити за 6 місяців з наявних в регіоні матеріалів, є укриття та мінімальний ремонт, щоб житло не поступалося ринковому.

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