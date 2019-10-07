Модульному містечку переселенців на Харківщині не продовжили угоду на проживання

З переселенцями, які живуть у харківському модульному містечку, досі не продовжили угоду на проживання, майже 250 людей із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, живуть там на пташиних правах.

І хоча будиночки вже давно відслужили максимальний термін експлуатації, міська влада просить людей шукати інший прихисток, але йти їм нікуди. Це незахищені верстви – багатодітні родини, пенсіонери та люди з інвалідністю, які не мають грошей на власне помешкання.

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Здавати житло в оренду таким людям теж охочих небагато. У Харкові представники агенції ООН з питань біженців зустрілися з представниками влади та самими переселенцями на форумі Міста солідарності, де розробили конкретні кроки для вирішення проблем.

Майже всі 250 жителів містечка – це багатодітні, пенсіонери та люди з інвалідністю. Житлове питання для них найгостріше серед проблем переселенців.

В Україні майже 1,5 млн переселенців, 80% із них не мають можливості придбати собі квартири, сукупний дохід таких родин від 5 до 15 тис. грн. Для них уряд розробив програму Доступне житло – коли держава компенсує половину вартості квартири. Нею скористалися лише 300 сімей, хоча в черзі стоїть понад 8 тис.

Є ще програма пільгового кредитування, за якою переселенці мають першочергове право на отримання низьковідсоткового кредиту, та вона ще не працює.

Щоправда переселенцям із модульного містечка жодна з цих програм не підходить – або за віком, або не тягнуть фінансово.

Нагадаємо, у Харкові сотні людей протестували проти видавання Росії винних у теракті 2015 року.

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