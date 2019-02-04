Могили риють на колінах. Бойовики обстрілюють ритуальні служби в Чермалику

Знову маємо факти військових злочинів, скоєних російськими окупантами, по відношенню до мирних жителів Донбасу. У селищі Чермалик, під Маріуполем, російські військовики обстріляли автобус ритуальної служби, саме під час похорон на місцевому кладовищі.

Цього разу, лише на диво обійшлося без жертв. Втім, як розповідають жителі Чермалика, вони вже відверто побоюються виходити на вулицю з будинків. Бо обстріли селища відбуваються тут фактично щодня.

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За словами директора ритуальної служби, за останній час це вже третій випадок обстрілу його співробітників. Останнім доводиться рити могили практично стоячи на колінах, щоб не потрапити  під кулі. Більшість виконувати таку роботу та їхати в Чермалик вже просто відмовляється.

По інший бік Кальміуса – територія, підконтрольна російсько-окупаційним військам. Обстріли селища тут тривають фактично щодня. Б’ють із гранатометів. Але переважно, бойовики забавляються, стріляючи по мирних жителях з автоматів та снайперських гвинтівок.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що обстріл бойовиків на Донбасі потрапив на відео.

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