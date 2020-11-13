Молоко буйволів, вино і равлики: чим здивує гастротуризм на Закарпатті

Якісне вино, крафтові сири та делікатесні равлики – смачне Закарпаття має чим здивувати туриста. У світі вже давно став популярним фуд-туризм, коли мандрівники не лише відвідують цікаві та гарні місця, а й куштують місцеві делікатеси.

Попри панедмію коронавірусу у Закарпатській області активно розвивається гастрономічний туризм. Тут є такі страви, яких ви більше ніде не спробуєте.

У селі Олешник розташована унікальна ферма карпатських буйволів, найбільша в Україні. Тут живуть 68 рогатих велетнів. Їх розводять уже 11 років, а з молока виготовляють смачні продукти, зокрема п’ять видів сиру.

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– Молоко насичене величезною дозою природних антитіл до різноманітних захворювань. У ньому більше білка та кальцію. Воно практично не містить холестеринного білка казеїну, – розповідає адміністратор ферми Інна Левдар.

За 50 км звідси, у селі Нижнє Селище, можна поласувати французькими делікатесами на равликовій фермі. Тут вирощують тисячі молюсків. М’ясо равлика незвичне, ніжне і корисне, а ще – чудове джерело енергії.

Новий туристичний маршрут на Закарпатті

На Закарпатті свтворили новий туристичний маршрут Дорога вина і смаку. Туристи, які вирушать у таку подорож, проїдуть через всю область і матимуть 16 зупинок.

У програмі туру: відвідування різноманітних ферм та виробництв, знайомство з історією та традиціями краю.