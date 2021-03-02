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Монета та амфори: давньогрецькі знахідки на будівництві траси Дніпро-Решетилівка

Понад дві тисячі артефактів знайшли археологи під час будівництва траси Дніпро-Решетилівка. Це фрагменти кераміки, унікальна бронзова сокира, уламки давньогрецьких амфор та рідкісна монета хана Тохтамиша.

Перед початком робіт спеціалісти виявили сліди чотирьох стародавніх поселень. Після того, як дорожники зняли великий шар ґрунту, стали працювати археологи. Нині всі знахідки в імпровізованому музеї Служби автомобільних доріг, а вже наступного тижня частину експонатів передадуть в історичний музей.

Дороги в Україні

За підсумками 2020 року Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг на 20 позицій і наразі посідає 126 місце.

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