Монетизація субсидій, медреформа і зарплати в Нафтогазі: ключові теми засідання уряду

Премії та захмарні зарплати керівництва Національної компанії Нафтогаз, які вже давно обурювали українців, будуть переглянуті і доведені до ринкових меж.

Сьогодні на засіданні уряд оголосив про наміри звернутись до спостережної ради компанії з вимогою переглянути умови контракту, бо зарплати і премії мають залежати, насамперед, від конкретних успіхів підприємства – зокрема, збільшення видобутку газу чи результатів інтеграції нашої газотранспортної системи в європейську.

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Прем’єр так нагадав про нововведення, які цьогоріч торкнуться українців. По-перше, це монетизація субсидій. Якщо допомогу родині призначили у жовтні, гроші на руки обіцяють видати у березні. А згодом монетизують субсидії усім.

Багато змін чекає на медицину. З липня обіцяють безкоштовну діагностику, якщо на неї направив сімейний лікар, але для цього треба встигнути підписати з ним декларацію. З квітня на доступні ліки виписуватимуть електронні, а не паперові, рецепти. Ними користуватися має бути зручніше.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кабмін заборонив ввозити з Росії крохмаль і глюкозу.

Опубліковано Cічень, 16 в 19:27



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