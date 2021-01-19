Мороз -15 та сотні охочих: як в Україні купались на Водохреща 2021

19 січня на свято Водохреща люди освячують воду, яка набуває цілющих властивостей. Адже Ісус охрестився в річці Йордан.

Православна Церква України та греко-католики нагадують – занурення у холодну воду не очищає від гріхів. І ще до середини ХХ століття в українців не було традиції масових пірнань цього дня. У Києві не обладнали спеціальні місця для купання – адже діють карантинні обмеження через коронавірус. Влада закликала масово не збиратися для освячення води на набережних.

Цьогоріч на свято Богоявлення, коли християни традиційно організовують купання у водоймах, морози не підвели. Але попри те, що ополонки є, централізованої організації масових купань через карантин немає. Переважно місцева влада закликала людей утриматися від зібрань для освячення води та купання.

Водночас купання не заборонене. Вірних традиціям та прихильників загартовування було чимало. Хто за покликом серця, хто заради селфі у соцмережах. Серед дніпрян на обох берегах Дніпра і досвідчені моржі і ті, хто сьогодні вирішив зайти в ополонку вперше. Мороз 15 градусів тільки додає драйву.

В Ужгороді тепліше – мінус 7. Біля Ужа зібралося близько 2 тис. людей. Більшість прийшли освятити воду. Та охочих зануритися тут у крижану річку – сотні. Хоча цьогоріч відчайдухів менше, ніж зазвичай.

У Маріуполі так само локдауну дотримуються – жодних організованих масових запливів. Але поодинці та невеликими групами люди все одно з самого ранку приходили до моря.

Попри заклики влади утриматись від уже традиційних водних процедур у місцях, де найчастіше проходять йорданські купання усе ж чергують медики та рятувальники.

Купатись на Водохреща в ополонці можна після вечірньої служби 18 січня і в ніч з 18 на 19 січня. Окрім того, скупатися у крижаній воді також можна вдень 19 січня.

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