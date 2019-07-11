Морпіхи України та США спільно відбили атаку: Sea Breeze 2019 завершуються

Мінометні черги, десантування морпіхів та кулеметні черги. На Одещині військові України, США, Молдови та Грузії провели спільну наступальну операцію на суходолі в рамках міжнародних маневрів Sea Breeze 2019. Цього року навчання були максимально наближені до реальних бойових дій.

За легендою навчань ворожі війська висадилися біля портів Южний та Очаків. Українські та американські морпіхи відбивають напад – обстрілюють з мінометів уявного противника і готуються перейти в контрнаступ.

На поле виїжджають чотири бойові машини піхоти. Вони відкривають вогонь по заданому квадрату, після чого в наступ йде українсько-американська рота. Вояків прикривають кулеметники, що на правому фланзі. Таку практику здебільшого використовують американські військові.

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Допомагають піхотинцям і снайпери, які годинами можуть вичікувати ворога. За перебігом бою пильно стежать у вогнево-розвідувальному комплексі, що у тилу. У цьому розвідникам допомагають тридіапазонний тепловізорний приціл і камера, здатна обертатися на 360 градусів.

Зазвичай для атаки ворог задіює не всі потужності. І будь-якої миті може відправити підкріплення. Аби цього не допустити, на поле бою десантуються українсько-молдовські підрозділи.

У сухопутному компоненті навчань взяли участь 800 військовослужбовців із 4 країн – України, США, Молдови та Грузії. Військові успішно опанували зброю держав-партнерів та обмінялися бойовим досвідом.

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