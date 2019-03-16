Морська охорона посилила свою присутність в українських водах – причини

О пів на дев’яту ранку катер морської охорони Держприкордонслужби Дарниця виходить з гавані на патрулювання. Всього за 40 хвилин моряки помічають суховантаж типу Волга-Балт, який вже другий тиждень стоїть у нейтральних водах неподалік українських. Наш катер виходить на зв’язок з чужинцем.

На кораблі перевантажували товар, аби згодом доправити його до Миколаєва. Стояти тут камерунський корабель мав право безкоштовно. Якби на зв’язок з нами він не вийшов, а міжнародна автоматична ідентифікаційна система була б вимкнена, українські прикордонники мали би повне право піднятися на борт.

У прилеглій до наших вод території суден, які хочуть залишитися непоміченими – чимало. Так капітани приховують про себе дискредитуючу інформацію, аби лишитися невидимками.

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Ці перевірки для морської охорони – буденна процедура. Якщо кораблі ігнорують запити та агресивно налаштовані, прикордонники можуть відкрити попереджувальний вогонь. Та якщо й це не зупинить порушника – стрілятимуть на ураження.

Аби зменшити кількість небажаних гостей, морська охорона посилила свою присутність в українських водах.

Передусім, морська охорона повинна не допустити конфлікту, аби мінімізувати негативні сценарії. Це як гра у шахи, де треба випереджати суперника.

До слова, міцність морського кордону на Азові – будні прикордонників.

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