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Морська піхота ЗСУ напоготові: на фронті ворог погрожує нападом, але не стріляє

Нещодавно ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін погрожував, що терористи завдадуть удару по українським позиціям в районі селища Шуми під Горлівкою 7 вересня. Але цього не сталось і загарбники пообіцяли це зробити 9 вересня.

Проте на Донбасі у цей день тихо. А тому українські військові впевнені, що це ніщо інше, як психологічний тиск з боку російських найманців.

Привід, під яким ватажок бойовиків замахнувся на позиції морпіхів, викликає у бійців лише посмішку. Адже Пушилін каже, що військові ЗСУ під час перемир’я нарили нових траншей. Проте безпілотники ОБСЄ це одразу ж спростували.

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Поки над головами не свистить, наші воїни ремонтують бліндажі. Мішки, якими їх обкладають, захищають від малих калібрів.

Військові припускають, що ці опорники так впали в очі загарбнику, тому що поряд стратегічна Горлівка. А тут її називають ключем від фронту, бо вибити звідти ворога – означає розділити навпіл незаконні формування “ДНР” та “ЛНР”.

Також заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що Росія використовує найманців з 30 країн, зокрема з Іспанії, Сербії та Молдови.

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