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Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV

Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають

Кожен рейс рятувальників до затоплених районів небезпечний, адже кожна така евакуація, може стати останньою.

Боєць добровольчого формування територіальної громади Феміда за позивним Кабан загинув 7 червня разом із побратимом Олександром Баранніком, Югом. Їхній човен перевернувся, коли прямував евакуйовувати людей у Херсоні.

Побратим з позивним Інженер, який був з ними – єдиний, хто вижив. Каже, це був не перший їхній рейс. Цим шляхом пропливали раніше, прямували на Острів, найбільш затоплений і небезпечний район, який росіяни постійно обстрілюють. Ділянка під залізничним мостом особливо підступна, перепад глибин, дуже потужна течія, яка і затягнула чоловіків:

Це було 30 секунд, 30 секунд від моменту зупинився двигун і пів секунди до того, як перевернувся човен.

Тіла загиблих з допомогою дронів тепер шукають побратими.

Евакуація, Каховська ГЕС, Факти ICTV, Херсон
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