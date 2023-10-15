Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Мощные взрывы в Севастополе | Успех СБУ – уничтожено… | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
– У Херсоні пролунав потужний вибух: до містян повертається світло
– Росіяни застосовують керовані авіабомби саме вночі: Гуменюк про нову тактику ворога
– Окупанти продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках: як українські артилеристи дають відсіч
– Вибухи у Севастополі: що відомо
– Парламентські вибори в Польщі: що це означає для України
– У школах Хмельницького облаштували сучасні укриття: який вигляд мають
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:30 (15.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.