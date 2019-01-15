Москітний флот в Україні: що це та як функціонуватиме

Загроза атаки Росії з моря не зникає. Кремль може будь-якої миті повторити нахабний минулорічний сценарій в Азовському морі. Тому, на переконання колишнього командувача військово-морськими силами України Сергія Гайдука, Україна має пришвидшити відновлення власної боєздатності на морі. Адже Москва продовжує озброювати свої кораблі в Криму.

Україна за чотири останніх роки збудувала тільки 6 бойових і два десантно-штурмових катери. Хоча потенціал є. Щодвамісяці можемо випускати один бойовий катер.

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У світі існує три варіанти захисту морських кордонів. Перший – коли є море, але не має флоту. Країна обмежується виключно береговою охороною. Такий шлях обрала Грузія. Другий варіант – створення повноцінного флоту з потужними фрегати, есмінці та корветами. Такі флоти має, США, Росія, країни Європи. І третій варіант – створення так званого москітного флоту – швидкісних та мобільних невеликих ракетних кораблів. На них давно зробили ставку воюючий Ізраїль та Індонезія.

Такий варіант розбудови військово-морських сил обрала для себе й Україна. Москітний флот – це маленькі кораблі водотонажністю до тисячі тон. Здатні як і корвети нести від 8 до 16 корабельних ракет і розвивати швидкість до 45 вузлів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Чорному морі розмістять Королівський флот Великої Британії.

Опубліковано Cічень, 15 в 21:51



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