Москва відвертає увагу від агресивних дій в Україні – інтерв’ю з Крістіною Квін

Як Вашингтон реагуватиме на перекидання російських військ до українського кордону, чим важливе підписання оновленої хартії стратегічного партнерства та про ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Ексклюзивне інтерв’ю з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

— Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен підписали важливі довгострокові домоленості між країнами. Чому ці документи такі важливі?

— Ми переписали документ з низкою відмінностей, передусім пов’язаними із новими реаліями. Востаннє ми його оновлювали у 2009 році. Ми встановили курс на майбутнє. Тепер створені робочі групи від США та України частіше зустрічатимуться, щоб обговорити усі напрямки нашої співпраці. Хартія закріплює Вашингтоном прагнень Києва та його членства у європейських та євро-атлантичних інститутах.

— США не раз висловили занепокоєння, що російська техніка наблизилася до українського кордону. Як Вашингтон може допомогти Україні вирішити цю ситуацію?

— Ми пильно стежимо за ситуацією на українсько-російському кордоні. Ми бачили знімки, на яких видно, що вони наблизилися. Ми слідкуємо за заявами і діями Москви, які абсолютно не свідчать, що вони поважають вашу територіальну цілісність та суверенітет.

Ми говоримо з Кремлем напряму, кажемо, що ми все бачимо і нас це непокоїть. І не раз закликали їх припинити агресію біля ваших кордонів.

— Як ви оцінюєте ситуацію на польсько-білоруському кордоні? Чи треба НАТО втрутитися у те, що відбувається?

— Ми дуже занепокоєні, що Лукашенко використовує невинних мігрантів, людей, які насправді потребують допомоги. Ми його постійно закликаємо до того, аби він припинив надсилати погрози Європі в такому вигляді. Я скажу, що це дії, які точно проявляють агресивність з точки зору Білорусі.

Усе це вони почали за підтримки Росії, звісно, аби створити нестабільність на кордоні із Польщею. Це єдине пояснення. Так Росія хоче відвернути увагу від кордону з Україною зі свого боку, де вона нарощує присутність. І відтак Москва відвертає пильну увагу від своїх агресивних дій в Україні.

Читайте G7 закликала Білорусь припинити експлуатацію нелегальних мігрантів

— Чи потрібно втрутитися силам НАТО у цю ситуацію?

— Тут, я думаю, ситуація повністю під контролем у Польщі. Не думаю, що НАТО варто втручатися, адже Варшава спроможна дати відсіч.

— Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив нещодавно, що Росія – не загроза Україні. Ваша реакція на його слова?

— Ця цитата просто смішна, відверто кажучи. Росія вторглася в Україну, нелегально окупувала Крим, вони організували і підтримують війну на Донбасі. І вони не припиняють вбивати українців, які захищають свою ж територію від окупанта. Я не бачу українців, які вторглися у Росію, я не бачу вашої зброї на їхній території, я не бачу, щоб українці стріляли через кордон у росіян. А що я бачу, що усе відбувається у зворотному напрямку. Тому повторю, такі заяви Кремля просто безглузді.

Крістіна Квін стала тимчасово повіреною у справах США у січні 2020 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.