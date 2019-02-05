Москва вкладає мільйони в передвиборчу кампанію України: як зупинити Кремль

Заміновані виборчі дільниці для зменшення явки виборців, димові шашки, скандали та бійки для яскравої картинки в західних ЗМІ. Кремль активно фінансує виборчу кампанію в Україні та не задля перемоги проросійських кандидатів, а задля поразки проукраїнських.

Зменшення впливу російського телебачення на українського глядача, не зменшує кремлівських технологій на наших виборах.

Кремль не шкодує грошей, чи то місцеві вибори, чи то президентські, чи парламентські перегони. Російський рубль доходить до найвіддаленіших українських сіл.

Хоча в СБУ звітують, що ловлять тих, хто намагається створити проросійські партії на московські гроші, в МВС заявляють про 9 кримінальних проваджень, насправді Кремль годує ледь не половину виборчих штабів.

Та завдання Кремля на президентських виборах не так перемога своїх кандидатів, як легалізація проросійських сил в українському політикумі. З одночасним розхитуванням ситуації. Димові шашки, бійки, псування бюлетенів, усе, що зайвий раз покаже західним партнерам – мовляв, Україна не надійний партнер.

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Якщо не зупинити, то зменшити атаку росіян на українські виборчі дільниці зможуть лише правоохоронці та кіберспеціалісти. Але все ж головне – непродажні українці.

Раніше Факти ICTV писали, як кандидати скуповують голоси і чи продають їх українці.

Опубліковано Лютий, 05 в 17:20



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