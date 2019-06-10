Мотлох, який не витримує стрільби! Міноборони про БТРи Укроборонпрому

Конфлікт в оборонці. Військове Міністерство не задоволене якістю БТРів, котрі для фронту виробляє Укроборонпром. Там стверджують, що замість міцної броні для машин – мотлох, що не витримує стрільби, а рівень шкідливих речовин в ній перевищує норми у три десятки раз.

Однак у компанії іншої думки: там стверджують, що броня європейська, а в Міноборони користуються державними нормами ще радянських часів. Щоб довести міць броні, на полігоні під Харковом влаштували стрільби. Кілька бронебійних куль трохи пошкодили сталь. Але представники Укроборонпрому результатом задоволені.

Таку бронесталь для виробництва бойових машин використовують країни НАТО – кажуть у конструкторському бюро імені Морозова. Взимку її закупили і для харківського заводу. Однак представники Міноборони, що контролюють якість продукції для фронту, броню забракували. На житомирському бронетанковому вже готові БТРи із такої сталі військовим не віддали.

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Імпортну сталь начебто фінського виробництва до України завіз польський посередник. Документів, що підтвердили б якість, немає, кажуть у Міноборони. І припускають, що на якомусь етапі броню просто підмінили. Нинішню ж перевірку на полігоні називають показухою – броня не промаркована та вже має сліди від попередніх випробувань, а кулі охолоджені.

В Укроборонпромі кажуть – у військовому контролі саботують виконання держзамовлення заводом, адже імпортна сталь не раз пройшла випробування. Однак Міноборони не визнає їх успішними. Для БТРів можна використовувати й українську броню, вона не гірша і дешевша. Та єдине вітчизняне підприємство, що її виробляє, не спроможне задовольнити потреби заводу.

У Міноборони категоричні – імпортну сталь із сумнівною репутацією до виробництва БТРів не допустять, а як вона потрапила на завод – мають розібратися правоохоронні органи. В конструкторському бюро Морозова кажуть – тоді на підприємство накладе санкції за зрив поставок, робітники залишаться без зарплат.

До слова, в Україні зібрали корпус для БТР зі сталі НАТО.

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