Мотор Січ на межі зупинки: що пропонує Китай і як вчинить новий уряд

Мотор Січ – один з небагатьох у світі заводів з виробництва авіадвигунів і він на межі зупинки. Російський ринок, який багато років був основним, закритий через війну, а український уряд навіть при закупівлі вертольотів для поліції віддав перевагу уживаній техніці з Франції.

Не дочекавшись будь-якої підтримки від держави, керівництво Мотор Січі знайшло китайського інвестора. І ще кілька років тому продали майже 75% акцій групі китайських інвесторів. Натомість отримали пільговий кредит $100 млн під 0,3% річних на 10 років з умовою, що і далі керуватиме підприємством його багаторічний очільник В’ячеслав Богуслаєв.

Перша спроба китайських інвесторів зайти на Мотор Січ була два роки тому. Але СБУ тоді раптом заарештувала акції – нібито через загрозу національним інтересам. Усі аргументи про збереження унікального підприємства не допомогли. Карти розкрив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, заявивши, що Вашингтон категорично проти присутності Китаю в українських стратегічних підприємствах, оскільки це посилить військову міць Китаю.

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Новообраний уряд опинився перед нелегким вибором – піддатися зовнішньому тиску і фактично закрити унікальне виробництво, або залучити інвестора, який дасть заводу друге життя. І тут важливо захистити національний інтерес.

На Мотор Січі нагадують: китайські інвестори пропонують безоплатно надати державі блокуючий пакет акцій 25% вартістю приблизно $250 млн із винятковим правом вето. Саме підприємство буде забезпечене замовленнями на 100%, а власність на унікальні технології залишаться в Україні в КБ Прогрес ім. Івченко. Натомість продаж авіадвигунів в треті країни держава, як акціонер, зможе заблокувати. Міждержавна угода прямо забороняє постачання продукції і технології у Росію.

Тобто, перед Антимонопольним комітетом дилема – дозволити Китаю подарувати Україні 25% та надати $100 млн гранту, чи відмовити. Ну а поки прихід китайського інвестора на Мотор Січ затягується, підприємство потроху вмирає. Майже все літо більшість працівників перебувала у відпустках за власний рахунок. А Запоріжжя ризикує перетворитись на цвинтар промислових гігантів. Після зупинки Алюмінієвого комбінату та АвтоЗАЗу така ж доля загрожує унікальному авіабудівному підприємству.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому продаж Мотор Січі може підсилити РФ і зіпсувати відносини України з США.

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