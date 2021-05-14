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Моя мама врятувала єврейську дівчину: історія дочки однієї з праведниць світу

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, вперше відзначають сьогодні, 14 травня. Його запровадила Верховна Рада на початку року.

Статус праведника отримали нині 2 659 українців, тобто кожен четвертий праведник у світі – наш співвітчизник. Зараз живі трохи більше 50 праведників та їхніх дітей.

Донька такої праведниці Алла Анзіна розповіла, що її мама у воєнні роки врятувала єврейську дівчину.

Жінці нині 82 роки, і вона досі працює медсестрою у військкоматі, бо на пенсію не виживе. Водночас їй допомагають благодійники – як дитині праведників народів світу.

Самій Аллі, коли почалася Друга світова віна, було три роки – наймолодша з трьох дітей. Але вона добре пам’ятає, як до них приходили з перевірками.

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Врятована її мамою дівчина Ніна дожила до цих днів. Їй 97. Все життя працювала вчителем фізики. І нині вони найближчі подруги.

Президент Володимир Зеленський 13 травня підписав указ, згідно з яким, усі праведники-українці, які рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни, отримуватимуть державну стипендію.

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