Може бути багато сюрпризів: Айвазовська про другий тур виборів

Гість студії Факти ICTV голова правління всеукраїнського громадського об’єднання Громадянська мережа Опора Ольга Айвазовська. Вона поділилася своїми враженнями щодо першого туру, розповіла про порушення, які були зафіксовані на дільницях та чи здивували її результати екзит-полу.

Далі пряма мова:

Ваші враження від виборів?

Ми збирали інформацію про порушення, про явку, про паралельні підрахунки – це дуже важлива складова. Якщо ми не знаємо, скільки виборців прийшло, то яким чином їх рахувати. Дані нашої явки 63.2% – свідчить про дійсну активність громадян. З іншого боку ЦВК вже оприлюднило свої, але набагато пізніше – 63.5%.

Якщо говорити про порушення, вони мали місця у більшій мірі процедурного характеру – це було 5% порушень, але вони не були вагомими. У ході голосування найтиповішої проблемою близько 7% виборчих дільниць по Україні наші спостерігачі фіксували фотографування бюлетеня або розголошення таємниці голосування. Дуже прикро, що цим займалися і топ політики.

Тренд позитивний, дані чотирьох екзит-полі сходять дуже близько з даними паралельного підрахунку голосів Опори, тому довіра до цього процесу вже є.

Результати екзит-полу вас не дивують?

Результати дуже близькі до тої соціології , які поважні компанії оприлюднювали. Вже пройшли червону межу між другим і третім місцем. Якщо було 0,5% відриву і псування бюлетеню на кожній з виборчих дільниць могло би вплинути на кінцевий підрахунок. А тут зрозуміло, що різниця вища, ніж статистична похибка і результати офіційні збігаються з екзит-полами.

Щодо позову Юлії Тимошенко, що за її словами, вона мала б бути на другому місці.

Кожен має право звернутися до суду, якщо є підстава, якщо є акт, якщо є протоколи про підрахунок з іншими даними, які би оприлюднили в ЦВК. Але очевидно , що скоріше це тренд, який мав місце, це треба прийняти, так голосувала Україна.

Цифри між першим і другим місцем можуть змінитися вже у другому турі, оскільки кандидати погоджуються на дебати.

Це прекрасно, тому що змістовності компанії не вистачало і напевно, що виборці заслуговують на те, щоб побачити кожного з кандидатів в не зручних умовах, в не інтерв’ю з експертами близькими за ідеологією, або ток-шоу, коли не бачать один одного кандидати, а дійсно дебати. Коли є жорсткий таймінг, часові рамки для відповіді.

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Очевидно, що питання перетікання голосів поки що є актуальним, тому що окремі кандидати, які не пройшли, але які увійшли в 5-ку, 10-ку можуть заявити про підтримку лідерів перегонів і може бути багато сюрпризів.

До слова, Березовець розповів, які шанси Зеленського на перемогу у другому турі.

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