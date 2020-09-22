Може змінити хід історії. Трамп хоче призначити ще одного консерватора у Верховний суд

У Сполучених Штатах розгортається боротьба за місце у Верховному суді після смерті на 88-у році життя легендарної Рут Бейдер Ґінзбурґ – судді з українським корінням, яка присвятила свою кар’єру боротьбі проти дискримінації за ознакою статі.

Рут Бейдер Ґінзбурґ виросла у Брукліні у родині емігрантів із Одеси і Кракова. Ґінзбурґ виграла низку справ у Верховному суді, створивши юридичні прецеденти. А коли і сама отримала місце на лаві, стала однією із найвпливовіших суддів.

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Нині з-поміж дев’яти верховних суддів – п’ять консерваторів, і президент Трамп може призначити ще одного. Це може змінити напрямок руху країни на десятиліття – кажуть аналітики.

Поки до будівлі Верховного суду Сполучених Штатів продовжують нести квіти і записки у пам’ять про Рут Бейдер Ґінзбурґ, судді, яка стала справжньою ліберальною іконою, у Вашингтоні розгортається боротьба за тепер порожнє крісло у найвищому суді країни. Останнім бажанням Ґінзбурґ було, аби її наступника обрав уже новий президент.

Саме на цьому наполягали республіканці чотири роки тому, коли, за вісім місяців до виборів помер суддя-консерватор Антонін Скалія і президенту Обамі не дозволили призначити наступника.

Тепер, коли до голосування лишається 41 день, президент Трамп обіцяє номінувати суддю вже цього тижня, а республіканський сенат – затвердити.

Санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про накладення санкцій на тих, хто продаватиме неядерну (конвенційну) зброю Ірану.

Ембарго на постачання зброї Тегерану діє на рівні Ради Безпеки ООН. У жовтні 2020 року воно втрачає свою чинність.

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