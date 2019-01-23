Можете мене розстріляти. Як Філарет відстоював незалежність української церкви

Він переміг у боротьбі, що тривала третину життя, з могутнім ворогом – прокремлівською РПЦ. Сьогодні Патріарху Філарету виповнюється 90 років. Це непересічна постать нашого православ’я.

Йому вдалося неймовірне – у час агресії Росії проти України на усіх фронтах, попри шалений супротив Кремля, відновити історичну справедливість і створити в Україні незалежну Українську православну церкву. Ба більше, Константинопольська церква-мати зняла з Блаженнійшого анафему, котру наклала московська церква.

Уродженець Донеччини Михайло Денисенко 17-річним присвятив себе Богові. У Московській духовній академії приймає чернечий постриг і ім’я Філарет. Він був на найвищих щаблях Російської православної церкви. 1990 року таємним голосуванням Філарета обрано намісником Московського патріаршого престолу. Та очолив РПЦ Алексій другий. А Філарет розпочав тривалу боротьбу за незалежність української православної церкви. За його наполяганням собор РПЦ таки надав автономію Києву. А Філарет став предстоятелем УПЦ МП.

Із здобуттям незалежності, Філарет скликає всеукраїнський собор і проголошує незалежність від Москви. Росія реагує прогнозовано – усуває непокірного митрополита, а згодом – за створення Київського патріархату – оголошує анафему.

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Прокляття Москви українського патріарха не налякало, він не звик схиляти голову навіть перед радянськими спецслужбами. Під загрозою смерті він відмовився писати доноси у КДБ.

– Він сказав, що не буде цього робити і КГБшник дістав пістолет, поставив на стіл і сказав, що Філарета можуть розстріляти. А це був 1952 рік – могли розстріляти. Та патріарх, тоді ще молодий ієромонах, сказав: «Так, можете, я тому і обрав цей шлях», – Євстратій Зоря, архієпископ Чернігівський.

Із здобуттям незалежності Блаженнійший Філарет розпочав будувати нову церкву – зводити нові храми і відроджувати зруйновані святині, зокрема – Михайлівський Золотоверхий.

У відповідальні моменти для сучасної України, церква, очолювана Філаретом, завжди стояла поруч з народом. Майдан, війна на Донбасі, – українська церква на боці людей, а Михайлівський Золотоверхий став першим прихистком для учасників Революції Гідності.

Незалежна Україна і незалежна церква – дві найбільші мрії Блаженнійшого – вже реальність. І хоча саме Філарет міг очолити новостворену незалежну церкву, фактично він поступився своїм місцем – заради вищої мети. Але, за словами очільника української православної церкви Епіфанія – для усіх Блаженнійший Філарет є духовним батьком.

Нині Філарет має почесне звання Святійшого патріарха і вестиме богослужіння у Володимирському соборі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Філарету присвоїли звання Героя України.

Опубліковано Cічень, 23 в 9:58



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