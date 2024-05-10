Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Можливі відключення електроенергії! Попередження Міненерго | Новини Факти ICTV за 10.05.2024
— Наслідки ранкового обстрілу Сумщини 10.05.2024.
— Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини, але ЗСУ готові.
— На Запорізькому напрямку росіяни вдаються до тактики використання малих груп.
— Як працюють гармаші на Запоріжжі – репортаж з передової.
— Співробітники СБУ затримали інформатора, який готував удар по залізниці на Кіровоградщині.
— Opera del Mondo – авангардна опера про екоцид української природи, вчинений РФ.
— На запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини.
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