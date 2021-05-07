Можливий сніг: в Україні оголосили штормове попередження

На Україну насувається новий холодний циклон. У більшості регіонів оголосили штормове попередження.

У західних, північних та центральних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Синоптики прогнозують дощі з грозами. Можливий навіть сніг.

Лише на сході країни, на Миколаївщині та Херсонщині опадів не передбачається.

Однак уже в суботу, 8 травня, холодний циклон накриє й ці регіони. Сонячну погоду по всій країні метеорологи обіцяють 9 травня.

Прогноз погоди на наступний тиждень

Тепле повітря в Україну почне надходити з 10-11 травня та протягом усього наступного тижня.

Денні температури становитимуть +20-27°.

10-12 травня дощів не передбачається. 13 травня можливі опади, але тепла погода збережеться.

Детальніше з прогнозом погоди на наступний тиждень можна ознайомитися в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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