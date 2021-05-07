Можливий сніг: в Україні оголосили штормове попередження
На Україну насувається новий холодний циклон. У більшості регіонів оголосили штормове попередження.
У західних, північних та центральних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Синоптики прогнозують дощі з грозами. Можливий навіть сніг.
Лише на сході країни, на Миколаївщині та Херсонщині опадів не передбачається.
Однак уже в суботу, 8 травня, холодний циклон накриє й ці регіони. Сонячну погоду по всій країні метеорологи обіцяють 9 травня.
Прогноз погоди на наступний тиждень
Тепле повітря в Україну почне надходити з 10-11 травня та протягом усього наступного тижня.
Денні температури становитимуть +20-27°.
10-12 травня дощів не передбачається. 13 травня можливі опади, але тепла погода збережеться.
Детальніше з прогнозом погоди на наступний тиждень можна ознайомитися в матеріалі Фактів ICTV.
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