Можна торкатись, жбурляти та бити: у Києві відкрився унікальний музей науки на ВДНГ

Покататися на велосипеді з квадратними колесами та роздивитися найбільший у світі 21-метровий магнітний маятник. Тут можна побачити власний голос чи потрапити всередину гігантської мушлі. У столиці нарешті запрацював державний музей науки на ВДНГ.

Він абсолютно відрізняється від звичних музеїв, тут можна все – доторкатися, жбурляти і навіть бити скло. Понад сто експонатів робили фахівці з Америки, Польщі, Швеції, Німеччини.

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Столичний музей науки тепер єдиний у Європі, де на чудасії американських науковців можна покататися. Більшість експозицій придбали закордоном.

Створення надсучасного дитячого наукового простору профінансували з держбюджету.

Оксен Лісовий, директор Малої Академії наук України, каже музей – це не просто розвага, таким чином зацікавлюють дітей наукою.

При малій Академії є десятки гуртків та дитячих студій, якщо юний відвідувач чимось захопиться, то може продовжити вивчення теми.

Вартість квитка 100 грн, 50 грн – для шкільних груп. Експозиції будуть змінювати, адже усі просто не вмістилися під одним дахом. Крім того, деякі згодом помандрують Україною.

Окрім того, Київська область теж багата на цікаві місця і тут можна знайти багато унікальних маршрутів, де можна відпочити.

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