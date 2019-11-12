Можна заробляти вдвічі більше. Чому Україна продає все зерно в невигідний сезон

Вітчизняні аграрії зібрали рекордну кількість зерна. Станом на 12 листопада намолотили майже 71 млн тонн. Це більше, ніж за весь 2018 рік, який до цього був рекордний. Найбільше зібрали кукурудзи та пшениці, а ще ячменю, жита та гречки.

Завдяки продажу зернових культур до країн ЄС, Азії та Африки Україна отримала понад $6 млрд прибутку. Але це не максимальний заробіток, грошей могло бути вдвічі більше.

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Продаж зерна одразу після жнив неабияк шкодить економіці, кажуть експерти. Адже ціни взимку та навесні зростають майже вдвічі. Та Україна не може масово продати зерно в не сезон, бо не має умов зберігання. Тож збуває майже весь товар за собівартістю, аби сировина не псувалася.

Але поки влада думає, українські агропідприємці вже заробляють. Дедалі частіше вкладають гроші в будівництво сховищ для зерна.

Лише протягом 2019 року в Україні збудували 1,1 тис. нових зерносховищ, і їхня кількість зростає. Майже всі вони приватні, державних елеваторів всього 24, переважна більшість яких збудована ще за радянських часів.

Нагадаємо, українські аграрії написали офіційне звернення до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова щодо ймовірної ліквідації ПАТ Аграрний фонд.

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