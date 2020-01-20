Можуть опинитися на вулиці: переселенців хочуть вигнати з пансіонату під Києвом

Коли санаторій – не в радість. Понад півтори сотні переселенців із Донбасу та Криму вже шостий рік живуть у пансіонаті в Пущі Водиці під Києвом.

Прихисток їм дали волонтери, коли люди залишили свої домівки, тікаючи від війни. Будівля аварійна, але хоч якийсь дах над головою є.

Тішилися люди, допоки не з’явився власник санаторію і забажав виселити звідти сім’ї. Уже два роки переселенці засинають і прокидаються із думкою, що можуть будь-якої миті опинитися на вулиці. У конфлікті розбиралась Тетяна Наконечна.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як живуть переселенці з Мар’їнки та Красногоріки.

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