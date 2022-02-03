МВФ готовий допомогти країнам, які постраждають у разі відключення РФ від SWIFT

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий надати допомогу країнам, які можуть зазнати фінансових втрат у разі відключення Росії від банківської системи SWIFT. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва.

За словами Георгієвої, якщо санкції щодо Росії охоплюватимуть обмеження доступу РФ до системи фінансових транзакцій SWIFT, це неминуче перерве деякі фінансові транзакції в інших країнах.

– У нас ще є кредитні можливості на суму близько $700 млрд, – сказала Георгієва, маючи на увазі допомогу країнам, економіки яких можуть постраждати від відключення Росії від SWIFT.

Водночас глава МВФ заявила, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи на благо українського народу та через необхідність підтримки відновлення світової економіки.

Раніше повідомлялося, що відключення Росії від фінансової системи SWIFT стане одним із найжорсткіших фінансових кроків, які США та країни Євросоюзу можуть зробити. Це обмеження завдасть збитків російській економіці як одразу, так і в довгостроковій перспективі.

Проте відключення РФ від SWIFT завдасть шкоди, зокрема економіці США та Німеччини.

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