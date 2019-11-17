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МВФ вимагає в України пришвидшити темп реформ

Пришвидшити темп реформ вимагає в України Міжнародний валютний фонд.

Напередодні директор місії Рон ван Роден зустрівся з прем’єром Олексієм Гончаруком. Україна розраховує розпочати із кредиторами нову програму наприкінці цього року. Раніше в Нацбанку заявляли: ідеться про 5-10 млрд  доларів запозичень. Прем’єр наголосив: депутати за кілька тижнів ухвалили закон про розділення Нафтогазу на видобувну і транспортувальну компанії. Цього вимагають Європейські стандарти. А ще, у першому читанні, впорались із законом про землю. Відтак, Київ сподівається довгострокову програму розширеного фінансування таки отримати.

Читайте: Україна потребує реформ для зменшення ролі держави та олігархів – МВФ

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