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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Ми не можемо дозволити собі втомленість від війни – Зеленський | Новини Факти ICTV за 21.01.2024

– Обстріл Харківщини: загинув літній чоловік.

– Окупанти вгатили Донеччині 20.01.2024: двоє мешканців – поранено.

– Зведення Генштабу 21.01.2024.

– У Ленінградській області спалахнув хімічний термінал 21.01.2024.

– У Севастополі пролунали вибухи 21.01.2024.

– На Запоріжжі ЗСУ зловили двох окупантів.

– Ми не можемо дозволити собі втомленість від війни – Зеленський.

– Словаччина планує блокувати вступ України до НАТО.

– Воїн після поранення і встановлення протеза зробив пропозицію коханій.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15.30 (21.01.2024).

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