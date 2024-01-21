Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Ми не можемо дозволити собі втомленість від війни – Зеленський | Новини Факти ICTV за 21.01.2024
– Обстріл Харківщини: загинув літній чоловік.
– Окупанти вгатили Донеччині 20.01.2024: двоє мешканців – поранено.
– Зведення Генштабу 21.01.2024.
– У Ленінградській області спалахнув хімічний термінал 21.01.2024.
– У Севастополі пролунали вибухи 21.01.2024.
– На Запоріжжі ЗСУ зловили двох окупантів.
– Ми не можемо дозволити собі втомленість від війни – Зеленський.
– Словаччина планує блокувати вступ України до НАТО.
– Воїн після поранення і встановлення протеза зробив пропозицію коханій.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15.30 (21.01.2024).
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