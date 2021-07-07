Ми є Ми поруч: Балаян повертається на великі екрани з україномовним фільмом

Вже 8 липня в прокат виходить українська чорно-біла стрічка Ми є Ми поруч. Це робота режисера Романа Балаяна, автора легендарного фільму 80-х років Польоти уві сні та наяву.

Після 12-річної перерви український режисер знову повертається на великі екрани. Він не зраджує своєму стилю і вкотре розкриває глибину людських почуттів.

– Мій фільм про співчуття і кохання. Якщо у вас якесь велике горе, то не будьте байдужими до чужого, – каже режисер.

Сценарій Роман Балаян вигадав ще в 90-х роках, коли під час зйомок посварився з продюсером. Але з роками сюжет дещо трансформувався.

Головним героєм у стрічці є хірург, який втрачає сенс життя через те, що не зміг врятувати близьку людину – маленького похресника. Його мучать докори сумління, кожна хвилина – жахливі спогади.

Але раптово у його житті з’являється загадкова і дивакувата дівчина, яку зіграла Катерина Молчанова.

– Кілька днів тому був показ в Одесі. Всі підходили до мене і казали, що у фільмі я зовсім інша. Але один мій дуже близький друг помітив, що це історія про мене. Про дивну дівчинку, яка спілкується з природою, – каже Катерина Молчанова.

Балаян ніколи в житті не проводить акторських кастингів, він одразу знає, хто найкраще і найчуттєвіше зможе втілити його задум.

Роль головного героя виконав Ахтем Сейтаблаєв. За словами режисера, ніхто не зіграв би емоції розпачу хірурга краще за нього. Знімальний процес був пронизаний емоціями, як і сам сюжет.

Балаян навіть забороняв акторам вчити полотна тексту, оскільки на зйомках він все любить змінювати.

Стрічку знімали на спецільну чорно-білу камеру, таких лише три у Європі.

– Я терпіти не можу кольорове кіно. Ось ви приходите в кінотеатр, перед вами біле полотно. Все, що кольорове – це як реальне життя, а чорно-біле – це щось інше, це кіно, – каже режисер.

Це перший фільм Романа Балаяна українською мовою. Прем’єра відбулася ще минулого року на міжнародному кінофестивалі Молодість.

І лише зараз Ми є Ми поруч виходить у широкий прокат. Фільм покажуть у понад 100 кінотеатрах України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.