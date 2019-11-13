Миколаєвські інженери розробили котельні, що працюють на біомасі – так годится?

У Миколаєві соціальні об’єкти опалюють унікальні котельні. Миколаївські інженери розробили і збудували котельню, аналогів якої немає в Україні. Вона мобільна, складається з двох звичайних морських контейнерів. У верхньому – паливо, в нижньому – котел і апаратура, що дозволяє керувати модулем дистанційно через інтернет ,навіть з телефону.

Схожі котельні вже є, але вони газові. Володимир Ободов розробив автоматичну подачу палива та дистанційне керування котла, що поки споживає палети з лушпиння соняшника.

Шість модулів потужністю три мегавати вже обігріває медичний коледж, міську лікарню та кілька багатоповерхівок.

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Котельня належить фірмі-розробникові. Труби приєднані до централізованої мережі опалення Миколаївтеплокомуненерго, тож підприємство за тепло платить. Завдяки використанню палет, обігрів на 10% дешевший.

Систему мобільної модульної котельні миколаївські інженери удосконалювали три роки. За цей час вони власним коштом встановили окремі модулі на п’яти соціальних об’єктах області: у школах, лікарнях, пансіонатах. Нині готуються замінити старі котельні у двох віддалених мікрорайонах Миколаєва.

Нагадаємо, в Україні відбувається масштабне будівництво біогазових установок.

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