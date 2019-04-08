Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Миколаїв у диму: вогонь підбирається до житла, нищить тварин і птахів

У Миколаєві щодня горять плавні вздовж річок. Вогонь підбирається до житла, нищить тварин і птахів. Уже вигоріло більше тисячі гектарів очерету і сухої трави.

У всіх випадках пожежники підозрюють підпал. Однак правоохоронці не вбачають злочину, і палії залишаються безкарними.

Цьогоріч займання в екосистемах почастішали. На Миколаївщині з початку року їх було більше сотні, констатують рятувальники. Вигоріла понад тисяча гектарів плавнів і полів. Приборкати такий вогонь непросто. У селах пожежні машини долають по півсотні кілометрів, тож не завжди приїздять вчасно, а в місті не вистачає пожежних гідрантів з водою.

Дивіться: Замість бензину – дрова: в Луцьку чоловік створив еко-Таврію

У більшості випадків очерет підпалюють, твердять пожежники. Бавляться діти, браконьєри розчищають вогнем місця для ловлі риби острогою. Люди палять сміття на подвір’ї, і вогонь перекидається на луки й плавні.

Нагадаємо, у Миколаєві  ОСББ взялися міняти старі спрацьовані ліфти – вони замовляють проект, а місто сплачує роботи. Для цього є окремий рядок у бюджеті.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нові турецькі замість радянських: у Миколаєві міняють небезпечні ліфти
У Миколаєві розвалюється дитяча лікарня: куди евакуювали хворих на кір
Розбити руками цеглу та знищити противника на татамі: змагання десантників
У Миколаєві вітер повалив дерево на маршрутку з людьми – є постраждалі
У школах і садках Миколаєва дітей замість масла годували спредом
Діти можуть опинитися на вулиці! У Миколаєві зупинили ремонт спортивних об’єктів
Краще штраф, ніж ремонт ходової: як їздять найгіршою дорогою Миколаєва
Грип в Україні: у Миколаєві на карантин закрили ще 17 шкіл

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка