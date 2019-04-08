Миколаїв у диму: вогонь підбирається до житла, нищить тварин і птахів

У Миколаєві щодня горять плавні вздовж річок. Вогонь підбирається до житла, нищить тварин і птахів. Уже вигоріло більше тисячі гектарів очерету і сухої трави.

У всіх випадках пожежники підозрюють підпал. Однак правоохоронці не вбачають злочину, і палії залишаються безкарними.

Цьогоріч займання в екосистемах почастішали. На Миколаївщині з початку року їх було більше сотні, констатують рятувальники. Вигоріла понад тисяча гектарів плавнів і полів. Приборкати такий вогонь непросто. У селах пожежні машини долають по півсотні кілометрів, тож не завжди приїздять вчасно, а в місті не вистачає пожежних гідрантів з водою.

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У більшості випадків очерет підпалюють, твердять пожежники. Бавляться діти, браконьєри розчищають вогнем місця для ловлі риби острогою. Люди палять сміття на подвір’ї, і вогонь перекидається на луки й плавні.

Нагадаємо, у Миколаєві ОСББ взялися міняти старі спрацьовані ліфти – вони замовляють проект, а місто сплачує роботи. Для цього є окремий рядок у бюджеті.

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