Миколаївщина без Covid-19: як в області пояснюють відсутність хворих

Єдиним регіоном, де не зафіксовано хворих на Covid-19, залишається Миколаївщина. Правда, в області зробили лише 58 тестів.

Головний санітарний лікар області вважає, що це наслідок гарної підготовки до епідемії.

У соціальних мережах чимало мемів про Миколаївщину. Люди жартують: коронавірус не зміг доїхати поганими дорогами.

Водночас городяни поводяться дуже легковажно – на вулицях багато людей. Подробиці у репортажі Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Дніпрі і Миколаєві люди перестали платити за комуналку через карантин.

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