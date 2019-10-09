Миляцька громада: що побудовано за 5 років однією з перших ОТГ на Рівненщині

Діряві дахи шкіл та садочків, старі вікна, через які дмуть протяги, похилені напіврозвалені ФАПи – все це вже в минулому для жителів дев’яти сіл на Рівненщині, які п’ять років тому одні з перших об’єдналися в громаду.

Це переважно багатодітні села під кордоном з Білоруссю, яким розвинена інфраструктура вкрай необхідна. Тепер вони крок за кроком роблять життя в селі кращим та комфортнішим.

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Відремонтовані школи, збудований з нуля спортзал, сучасні амбулаторії, центр з надання адмінпослуг та навіть центр безпеки, де мають своїх пожежників та шерифа.

На дев’ять сіл тут понад 7 тис. людей. Миляцька громада об’єдналася одна серед перших в області. Вже п’ять років занедбані села на кордоні розквітають та розбудовуються.

Є в селах і сімейна амбулаторія. Раніше до лікаря їздили у райцентр за 50 км. Тепер тут лікують, роблять щеплення і спостерігають за вагітними.

Загалом у громаді шість шкіл, три садочки, дві амбулаторії, та шість бібліотек. Люди кажуть, що за п’ять років тут вдалося зробити більше, ніж за попередні 20.

Раніше роз’єднані сільради не мали грошей, тепер все інакше. До державної копійки ставляться із розумом, економлять та будують шкільні майстерні, проводять ремонти.

Тепер у громаді міркують, як полатати дороги. Села поволі оживають, інфраструктура оновлюється. Змінюється і підхід до господарювання.

Нагадаємо, у Березному Рівненської області 12 осіб опинилися в лікарні після вживання кондитерських виробів, придбаних у магазині райцентру.

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