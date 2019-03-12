Минтай – риба-рекордсмен за поживними властивостями

Українці їдять мало риби, цим занепокоєні вітчизняні дієтологи. Через незбалансоване харчування зростає ризик появи різних хвороб. В середньому за рік людина споживає 14 кілограм риби замість потрібних 20 кг.

Одна з найбільш корисних риб – минтай. Виловлюють рибу у чистих водах Аляски й одразу заморожують шоковим методом. Тому і зберігається риба без антибіотиків та консервантів. На якість минтая та його смак може вплинути і спосіб його розморожування перед приготуванням.

Аби наш організм був збагачений вітамінами та Омега 3 жирними кислотами та працював злагоджено, рибні страви необхідні у щоденному раціоні.

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Нагадаємо, українці масово нехтують правилами здорового харчування. У нашому раціоні багато картоплі, тіста, свинини. Страва смакує більше, коли там багато солі й цукру.

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