Мирні виступи та бої із поліцією. Влада Гонконгу виконала вимоги мітингарів

Від мирних виступів до вуличних боїв із поліцією. Гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. Сотні тисяч мітингарів, сотні постраждалих, майже дві тис. затриманих.

Понад три місяці Гонконг виходить на протести. Через урядовий законопроект, який дозволяє затримувати й екстрадувати осіб на території, з якими у Гонконгу немає угоди про екстрадицію. Зокрема і до Китаю. Протестувальники вважають: якщо такий закон ухвалять, то під загрозою опиняться ті, хто втік до Гонконгу від політичних переслідувань китайської влади. І зрештою це підірве автономію регіону і права громадян.

Натомість, влада Гонконгу наполягала – регіон не повинен бути притулком для злочинців. Незважаючи на майже вісім тисяч кілометрів відстані, мітингарі надихались Україною. І мужністю людей, які вийшли на майдан. Фільм про наші події, який зняла американська компанія Netflix, мітингарі дивились просто неба на великому екрані.

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І от сьогодні, після місяців протестів, влада оголошує історичне рішення. Але мітингарів це не влаштовує. Вони не припинятимуть протестів. Хоча чимало мешканців воліють, аби безлад у місті, нарешті, припинився.

Однак мітингарі не планують зупинятись. Тепер вони вимагають від влади незалежного розслідування, відставки голови уряду, звільнення заарештованих і надання громадянам Гонконгу загального виборчого права.

Адже нині голову адміністрації призначає спеціальний виборчий комітет. Уже понад 20 років Гонконг має статус особливого адміністративного району Китаю, живе за власними законами, а його мешканці мають значно більше прав і свобод, втрачати які вони не хочуть.

До слова, протести у Гонконзі: мітингувальникам показали фільм про Революцію гідності.

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