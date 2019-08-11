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МЗС України висловило рішучий протест на вояж Путіна в окупований Крим

Путін відвідав окупований Крим. МЗС України висловило рішучий протест.

У відомстві заявили, що такі дії – це грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

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Напередодні Путін побував в окупованому Севастополі, там господар Кремля взяв участь у шоу байкерів.

Разом зі своїми друзями Нічними вовками, Путін роз’їжджав кримськими дорогами на триколісному мотоциклі Урал.

Нагадаємо, по всій Росії на протестах 10 серпня затримали 352 людини, серед них 10 – неповнолітні.

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