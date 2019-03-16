На авто, велосипеді чи на своїх двох: як працюють Glovo і UberEATS

Доставлять за 45 хвилин. В Україні набирають популярності кур’єрські служби Glovo та UberEATS. Головна їхня перевага – швидкість. На авто, велосипеді чи на своїх двох – кур’єр менше, ніж за годину доставить вам їжу з ресторану, продукти, ліки. Ціна послуги в середньому 30 грн. Такі служби працюють багато де у світі.

Молоді кур’єри заполонили Київ. Це новітній тип доставки Glovo. Привезуть усе – їжу з ресторанів, подарунки, ліки, будь-що на ваше прохання. Максимальний час очікування – 45 хвилин.

Головний офіс Glovo у Барселоні. Працює доставка також у Латинській Америці, Португалії, Італії, Румунії та Грузії. В Україну зайшли у жовтні минулого року. Спочатку запустили Київ, а у березні 2019-го – Харків. На черзі інші великі міста.

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Лише у столиці Glovo співпрацює з понад 700 ресторанами. Компанія створила програму, що об’єднує ресторан або магазин, замовника та кур’єрів. Нині одночасно працюють близько 1000 кур’єрів. 15% з них – це дівчата. Glovo працевлаштовує також і людей з обмеженими можливостями.

З лютого розвозити їжу по Києву почав і сервіс UberEATS. Ресторанам новітні кур’єрські доставки полегшили життя і збільшили он-лайн клієнтів.

UberEATS також має додаток, що об’єднує клієнтів, ресторани та кур’єрів. Компанія забезпечує кур’єрів термо-сумками, та частково транспортом.

Якщо працювати активно, брати максимум замовлень, можна заробити до 20 тис. грн за місяць. А основні клієнти сервісів Glovo і UberEATS – молодь та мешканці мегаполісів, в яких мало вільного часу. Україна в руслі глобальних тенденцій – у найближчі 5 років світовий ринок доставки їжі становитиме 350 млрд доларів.

До слова, доставка квітів по Києву – чудова можливість порадувати важливих для вас людей.

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