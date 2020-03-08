На борту літака, який привіз коронавірус у Молдову, були громадяни України

Загальна кількість заражених коронавірусом у світі перевищило 100 тис. людей, померли – понад 3,5 тис. Рекорд в Італії, там коронавірусом за добу заразилося понад 1,2 тис. осіб. Італія закрила Ломбардію та ще 14 провінцій.

У Молдові, Болгарії та на Мальдівах виявили перші випадки зараження коронавірусом. У літаку, яким прилетіла до Кишинева хвора на коронавірус жінка, були й громадяни України. Інфекція активно поширюється Європою. За добу у Франції захворіли понад 200 людей. Разом з Італією та Німеччиною, країна стала одним із центрів поширення коронавірусу в Європі. В Іспанії підтверджено 100 нових випадків зараження. Через паніку люди скуповують продукти в магазинах. Деталі у сюжеті Євгенії Овчиннікової.

Нагадаємо, результати тестів на коронавірус Covid-19 у шістьох жителів Чернівецької області, яких госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, негативні.

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