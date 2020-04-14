На Буковині посилюють карантин на Великдень – нові обмеження

Київ залишається лідером за кількістю інфікованих в Україні, за добу там захворіли ще 56 людей, з них 5 медиків. Один пацієнт помер – це 42-річний монах Почаївської лаври. Загалом у столиці 551 підтверджений випадок коронавірусу. Епіцентром спалаху залишається Лавра, її закрили на карантин, перевірили всіх ченців і студентів духовної семінарії. Виявили хворих, двох з них госпіталізували.

Столицю за кількістю хворих наздоганяє Буковина, тут уже 546 інфікованих. Лише за останню добу 84 нові випадки. В області запевняють, що лікарі та медзаклади забезпечені засобами захисту. Та аби недуга не поширювалася так швидко, тут знову запроваджують особливий режим, обмежено пересування на Великдень. Докладніше у сюжеті Ірини Тимчишин та Андрія Почтєва.

Нагадаємо, київські підприємства, де виявлять коронавірус, будуть закриті, а всіх їхніх співробітників повністю відправлять на двотижневу самоізоляцію.

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