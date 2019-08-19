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На Черкащині горять сміттєзвалища: масштаби та попередні причини

На Черкащині горять сміттєзвалища. Пожежники від неділі гасять вогонь на полігонах у селі Степанки, місті Ватутіному та самих Черкасах.

У Степанках через вітер полум’я перекинулось на ліс, знищено 4 га лісової підстилки. Пожежу ліквідували о другій ночі. У Ватутіному полум’я охопило звалище на площі одного гектара.

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У Черкасах від самого ранку понеділка вогнеборці гасять смітник в одному з мікрорайонів. Там на площі кількасот метрів горить суха трава, кущі, побутове сміття. Вогонь швидко поширюється. Щойно загасять одну ділянку – спалахує інша. За кількасот метрів  – житлові багатоповерхівки.

На щастя, пожежу вдалося локалізувати. Серед версій щодо причин загорання – підпал та необережне поводження з вогнем.

До слова, Факти ICTV розповідали про лісові пожежі на Канарських островах.

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