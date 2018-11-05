На Черкащині у 5-поверхівці обвалився дах: чому люди півроку чекають на ремонт

Півроку без даху над головою. Мешканці аварійного будинку у Тальному на Черкащині бояться не пережити зиму. У квітні минулого року дах на їхній п’ятиповерхівці обвалився. Постраждали два під’їзди.

Жителі звинувачують будівельників, які 30 років тому неякісно поклали перекриття. Бетонні плити трималися на цегляному стовпчику. Тепер там дірка, через яку будинок заливає дощами.

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Будівлю визнали аварійною, але завали ніхто так і не розібрав, мешканцям заборонили це робити. Люди чим могли накрили дах і укріпили технічний поверх. Однак бояться, що зиму ці конструкції не витримають.

Будинок на момент обвалу був кооперативний, тому тоді виділяти гроші міська рада не мала права. У травні мешканцям допомогли у створенні ОСББ, аби ті мали змогу отримати фінансування, замовили експертизу руйнувань. Виділили 80 тисяч на розробку проектно-кошторисної документації. Але її досі організація не виготовила. Тепер тут міркують, як зробити хоча б тимчасовий дах.

На капітальне відновлення покрівлі загалом потрібно більше чотирьох з половиною мільйонів гривень. Сума для людей і для міста непідйомна. Її шукатимуть вже наступного року. Якщо, звісно, до цього встигнуть накрити, і будинок геть не розвалиться.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні хочуть збудувати будинки для дешевої оренди.

Опубліковано Листопад, 05 в 12:26



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